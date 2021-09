Pugilato: D'Adamo-Iannucci, sabato tricolore Massimi a Sora

(ANSA) - SORA, 01 SET - Sabato sera c'è un appuntamento pugilistico da non perdere a Sora, organizzato da Opi Since 82.

Nella cittadina laziale, sul ring collocato nello stadio Tomei, si svolgerà infatti il match valido per il titolo italiano dei pesi massimi fra il detentore Ivan D'Adamo e lo sfidante Paolo Iannucci. Quest'ultimo ha debuttato da professionista nel 2011, e dopo un periodo di cinque anni di stop è tornato sul ring con varie esperienze anche all'estero, in Germania e Svezia. Ora ha la chance della sfida tricolore, contro D'Adamo che ha conquistato il titolo nazionale a marzo battendo prima del limite Eduardo Giustini, che è l'ultimo avversario affrontato anche da Iannucci, con sconfitta, nel settembre dell'anno scorso.

"I pesi massimi sono diventati una categoria abbordabile, certamente più dei massimi leggeri, che è la mia categoria naturale - dice Iannucci -. Per un motivo o per un altro, però, mi sono sempre trovato a combattere nei massimi e anche stavolta, visto che è venuta fuori questa occasione, io e il mio maestro Gianluca Gabriele non ce la siamo sentiti di rifiutarla.

Contro D'Adamo ho già combattuto nell'aprile di due anni fa, e persi ai punti. Ma quel match non ero per nulla allenato, invece questa volta non ho lasciato nulla al caso, ho fatto la preparazione come si deve con tutta una serie di sessioni di sparring con gente importante, primo fra tutti Fabio Turchi".

"D'Adamo è un buon pugile, bravo tecnicamente, peso massimo classico, puro, molto potente - dcie ancora lo sfidante -, e non prende mai iniziative avventate. Io sono più giovane, ma lui è più alto. Personalmente mi ritengo un pugile camaleontico perché mi adatto alle caratteristiche dei miei avversari. Mi sono preparato bene e sono certo di poter disputare un grande match.

La cosa che mi dispiace è che, almeno per il momento, non è prevista la diretta televisiva".