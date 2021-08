Suppletive: M5s rinuncia a seggio Roma, malumori nella base

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Malumori nella base del M5s romano per la mancata candidatura del Movimento alle suppletive nel collegio di Roma Primavalle. Fino a ieri sera i pentastellati locali si aspettavano che ci sarebbe stato un candidato per il seggio in Parlamento lasciato libero dalla 5 stelle Emanuela Del Re. Poi, nel vuoto della comunicazione sul tema, la constatazione che, invece, non si correrà: "Non mi sembra una mossa particolarmente astuta non presentarsi - commenta questa mattina un eletto romano- Di certo oggi sarà argomento di discussione". "Non so proprio come spiegarmelo, o non c'era un candidato forte, o è stata una scelta in accordo con il Pd nazionale, con cui vanno molto più d'accordo che a Roma", azzarda un altro. "Ci sarà un candidato in meno che lavora con il simbolo dei 5 stelle nel prossimo mese. E' quanto meno strano, diciamo così", chiosa un terzo.

"Noi per le suppletive non abbiamo fatto nessun accordo col M5S. Abbiamo candidato Andrea Casu che esprime bene il rinnovamento del Pd e la capacità unitaria di tessere la coalizione. Andrea è stato tra i promotori del centrosinistra che ha lavorato a quel tavolo del centrosinistra e a quella carta di intenti che hanno consentito e aiutato a costruire questa coalizione larga". Così Roberto Gualtieri, deputato Pd e candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, rispondendo alle domande durante la conferenza stampa di presentazione della lista 'Roma Futura' sulla scelta del M5S di non candidare nessuno alle suppletive. "Siamo alternativi a questa sindaca e a questa amministrazione su cui diamo un giudizio molto negativo - aggiunge Gualtieri - . Chiederemo agli elettori del M5s di sostenerci al ballottaggio che si prefigura tra noi e Michetti.

Cosa penso? Che noi possiamo vincere il seggio di Primavalle come siamo positivi di poter vincere al ballottaggio (al Comune ndr)", conclude. (ANSA).