Roma: Mourinho 'Esuberi? Libero di fare le mie scelte'

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Alla vigilia della sfida con la Salernitana, Josè Mourinho parla in conferenza stampa della la situazione esuberi in casa Roma, con Federico Fazio pronto ad adire le vie legali dopo esser stato inserito nella lista B dei giocatori che non si allenano con chi gioca in campionato. "Ci sono giocatori di profili diversi e che hanno gente intorno a loro di profilo diverso. Se devo parlare di Pedro, chiaramente voleva giocare - ha detto lo Special One -. Per questa ragione si deve rispettare, anche se ha scelto un club rivale della città. C'è chi vuole giocare e qualcuno preferisce altro. Ognuno è libero di fare quello che ritiene giusto, ma lo stesso vale per la società e per me, che sono libero di prendere le mie decisioni".

Sul mercato è stato netto e a precisa domanda su Mayoral ha risposto: "Conto su di lui. Abbiamo bisogno di tre attaccanti.

Due sono un rischio troppo grande per un'intera stagione".

Infine una battuta anche sulla squadra di Castori che affronterà domani: "Loro giocano in un modo diverso rispetto a Fiorentina e Trabzonspor. Difendono bene, tengono tanti giocatori dietro, sarà dura". (ANSA).