Continua a perseguitare la ex, Cc lo arrestano

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - I Carabinieri della Stazione di Roma Parioli hanno arrestato un cittadino romeno, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, presunto responsabile del reato di atti persecutori.

L'ordinanza è stata emessa dall'Autorità Giudiziaria in piena sinergia con l'attività investigativa eseguita nei mesi scorsi dai militari dell'Arma che hanno potuto ricostruire le varie fasi della vicenda, rilevando in più occasioni atti persecutori, correlati da reiterate minacce, anche con l'uso dei mezzi informatici e dei social media, nei confronti di una donna, la quale da tempo ha avuto in affido il figlio minorenne dell'arrestato. Ovviamente si tratta di procedimento in fase di indagini preliminari: la presunta responsabilità dell'arrestato andrà, poi, verificata nelle successive fasi processuali. I militari dopo aver notificato il provvedimento all'uomo lo hanno condotto presso il carcere di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).