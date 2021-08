Fiamme in capannone a Roma, a fuoco balle fieno e macchinari

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Incendio nella notte in un capannone in via di Valle Ricca a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montelibretti, con l'ausilio di un'autobotte. A quanto riferito dai pompieri, all'interno del capannone c'erano circa 300 balle di fieno, oltre ad un trattore e un escavatore, completamente distrutti dalle fiamme. Ci sono volute circa 7 ore per spegnere le fiamme. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per bonificare e mettere in sicurezza l'area. (ANSA).