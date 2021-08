Roma-Fiorentina: Mourinho lancia subito Abraham

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - C'è il nuovo acquisto Tammy Abraham nel primo undici in campionato della Roma di José Mourinho, che sta per affrontare la Fiorentina. Il portoghese nel suo 4-2-3-1 schiera in avanti l'inglese arrivato dal Chelsea, sostenuto alle spalle dal tridente Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan. I viola invece si presentano con un 4-3-3 in cui Igor vince il ballottaggio con Quarta, e Maleh tiene in panchina Castrovilli.

Davanti Vlahovic con Gonzalez e Callejon. (ANSA).