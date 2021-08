Cavalli fuggono da maneggio a Roma, messi in salvo da Ps

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Specialità Squadra a cavallo di "Trastevere", sono intervenuti a seguito della richiesta di intervento da parte della Sala Operativa di Polizia locale Roma Capitale per il recupero di alcuni cavalli fuggiti dal circolo ippico sorto sulle rive del Tevere in zona Marconi presso il Lungotevere degli Inventori. I tre cavalli, apparentemente agitati, si erano posizionati su una piccola area verde adibita a parco giochi per bambini nei pressi di strade trafficate e gli agenti insieme al personale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale e Veterinari dell'Asl sono riusciti a calmarli e metterli in sicurezza. Poco dopo gli animali sono stati recuperati dai proprietari del maneggio. (ANSA).