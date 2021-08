Serie A: vincono Atalanta e Lazio

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La Lazio di Maurizio Sarri vince all'esordio in campionato, battendo in trasferta l'Empoli per 3-1 mentre l'Atalanta si impone per 2-1 sul Torino. Sorpresi in avvio da una rete di Bandinelli, i biancocelesti replicano già nel primo tempo con Milinkovic Savic, Lazzari e Immobile su rigore. Di Muriel la rete che apre la sfida tra la squadra di Gasperini e i granata di Juric, che pareggiano nel finale Belotti ma nel recupero il giovane Piccoli garantisce i tre punti ai lombardi. (ANSA).