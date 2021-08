Covid: nel Lazio 553 nuovi casi. D'Amato: 'Chi torna si vaccini'

Oggi nel Lazio si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 (dato invariato rispetto a ieri ), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234. E' quanto afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato ha ricordato che per il Lazio il "rischio è basso: rivolgo un invito a chi torna dalle vacanze e non si è ancora vaccinato affinché effettui la prenotazione, la disponibilità é immediata".

Intanto è in corso il vax tour nella provincia di Viterbo: oggi è stata la volta di Tuscania; dalle 16 alle 20 a Marina di Montalto di Castro. Mercoledì 25 agosto dalle 16 alle 20 a Marta; Giovedì 26 agosto dalle 9 alle 17 a Viterbo. Venerdì 27 agosto dalle 16 alle 20 a Pescia Romana (Montalto di Castro). Sabato 28 agosto dalle 16 alle 20 a Bolsena. Domenica 29 agosto dalle 16 alle 20 a Tarquinia Lido (Tarquinia).