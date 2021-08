Roma: Villar in gruppo, verso sold out per domenica

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - All'indomani della vittoria con il Trabzonspor, la Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria. Seduta di scarico per chi ha giocato, mentre allenamento sul campo per tutti gli altri. Si è rivisto in gruppo anche Villar, il quale ha superato il trauma distorsivo al ginocchio. Domenica lo spagnolo potrà essere convocato contro la Fiorentina, così come Abraham che però ha svolto lavoro individuale.

Per l'esordio in campionato all'Olimpico si va verso il sold out del 50% della capienza con 24 mila biglietti già staccati.

