Fa volare drone su piazza di Spagna a Roma, denunciato

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - E' stato sorpreso da una pattuglia della polizia locale mentre in prossimità della scalinata di Trinità dei Monti faceva volare un drone. Il 25enne greco è stato fermato dagli agenti del I Gruppo Trevi, in servizio di vigilanza a piazza di Spagna, al centro di Roma. Al termine delle procedure di identificazione, è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. Il drone è stato sequestrato. (ANSA).