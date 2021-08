Incendi: roghi sterpaglie e boschi, 50 interventi pompieri Roma

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Sono oltre 50 gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco del Comando di Roma per incendi di boschi e sterpaglie. Le zone più colpite sono state in provincia e in particolare Velletri, Mentana, Artena e Albano Laziale. Qui sono ancora al lavoro due squadre con l'ausilio dell'autobotte e di un elicottero impegnati nello spegnimento di un grosso incendio di sterpaglie e colture. (ANSA).