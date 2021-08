Covid: nel Lazio 419 casi e zero morti, Roma a quota 221

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Nel Lazio "oggi si registrano 419 nuovi positivi compresi i recuperi (-48), i nuovi casi sono 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto. Zero i decessi, i ricoverati sono 493 (+37), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 857". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"I casi a Roma città sono a quota 221" aggiunge. Nel Lazio proseguono gli Open day in agosto, gli Open day Junior dai 12 ai 17 anni e l'iniziativa di vaccinazione itinerante. (ANSA).