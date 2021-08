Amichevoli: Roma-Raja Casablanca 5-0

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - La Roma chiude il precampionato con una vittoria. All'Olimpico finisce 5-0 per i giallorossi contro il Raja Casablanca grazie alle reti di Shomurodov, Mancini, Mkhitaryan, Carles Perez e Borja Mayoral che sono tornati a esultare per la prima volta davanti al loro pubblico.

Dodicimila, infatti, le presenze sugli spalti per la prima di Mourinho in casa, in attesa della prima gara ufficiale della stagione, quella di giovedì in Turchia contro il Trabzonspor per l'andata del play off di Conference League. (ANSA).