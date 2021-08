Surf: Corona Open Mexico; Fioravanti è nei quarti

(ANSA) - BARRA DE LA CRUZ, 12 AGO - È in corso di svolgimento la settima tappa del Championship Tour di surf, il Corona Open Mexico by Quicksilver, il penultimo appuntamento prima delle WSL Finals di settembre.

In gara anche l'azzurro Leonardo Fioravanti, uno dei protagonisti fin qui. Nel Round of 32, infatti, il surfista romano ha ottenuto un grande risultato eliminando la medaglia di bronzo olimpica Owen Wright, e lo ha fatto grazie ad un ottimo punteggio, ovvero 13.37 (6.67 + 6.60) contro 9.87 dell'australiano.

"Sono cresciuto con la famiglia Wright (Owen, Mikey e la loro sorella fanno parte del circuito WSL, ndr) - ha detto Leonardo al termine della sua heat -. Owen è come un fratello maggiore per me, e sapevo che sarebbe stato molto difficile batterlo.

Sono contento di essere riuscito a prendere l'onda che mi ha permesso di vincere. Mi sto divertendo molto qui in Messico.

Finora è stata una settimana fantastica".

E' un ottimo momento di forma per Leonardo come dimostrato anche dalla vittoria nel Seeding Round (primo Turno) dove ha avuto la meglio sugli altri australiani Ryan Callinan e Connor O'Leary grazie ad un 15.17 da urlo.

Ora in una delle sfide dei quarti contro il surfista romano ci sarà ancora un australiano, il n.4 del ranking Morgan Cibilic.

