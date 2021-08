Camion urta ponte a Roma, verifiche vigili del fuoco

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Intervento dei vigili del fuoco a Roma per la rimozione di parti pericolanti e la verifica del ponte di Via Salaria nei pressi di Villa Spada, in seguito all'urto di un camion che trasportava un mezzo di movimento terra. Sul posto pattuglie della polizia locale del III Gruppo Nomentano. Il ponte è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale e , in via temporanea, la corsia in entrata a Roma di Via Salaria. (ANSA).