Scontro nella notte fra tre auto a Roma, 2 feriti

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Incidente nella notte a Roma su via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Alessandro Varaldo in direzione Ostia. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. A quanto riferito dai pompieri, nello scontro sono state coinvolte tre auto e due dei conducenti, rimasti feriti, sono stati portati in ospedale in codice rosso. (ANSA).