E' morto il maestro Gianluigi Gelmetti

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - E' morto a 75 anni a Montecarlo il maestro Gianluigi Gelmetti. Lo rende noto il Teatro dell'Opera di Roma che ha avuto la notizia dai familiari.

Gelmetti occupa un posto speciale nell'Olimpo dei grandi interpreti, anche per la vastità e poliedricità del suo repertorio. Ha diretto in tutto il mondo. È stato Direttore Musicale all'Opera di Roma per dieci anni, dopo averne trascorsi nove presso l'Orchestra della Radio di Stoccarda, quindi l'Orchestra Sinfonica di Sydney. Dal 2012 al 2016 è stato direttore musicale ed artistico dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. (ANSA).