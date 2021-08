Controlli in area Colosseo, 11 'saltafila' multati

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Dopo i controlli della scorsa settimana, che hanno portato i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia a sanzionare 19 promoter irregolari, nella giornata di ieri i militari hanno scoperto nelle aree adiacenti al Colosseo e ai Fori Imperiali altre 11 persone che esercitavano illegittimamente la promozione turistica e l'intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo, e quattro venditori ambulanti abusivi. Sono stati tutti identificati e sanzionati amministrativamente, per un totale di oltre 30 mila euro, per violazioni del regolamento urbano. Contestualmente è stata applicata anche la multa per la violazione del divieto di stazionamento, con ordine di allontanamento dall'area del Colosseo per 48 ore. I promoter irregolari erano muniti anche di collegati a conti correnti personali per i pagamenti dei biglietti. Due apparecchi sono stati sequestrati dai carabinieri insieme a 2 badge plastificati da "tour operator", 13 volantini pubblicitari che promuovono giri turistici all'interno del Colosseo, 3 pettorine con scritta "staff information", 53 biglietti per tour turistici nella Capitale, del valore commerciale di circa 3mila euro. (ANSA).