Roma: da rifiuti ad abusivismo arrivano controlli droni

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Siamo qui per presentare un nuovo servizio su cui abbiamo lavorato molto: il pattugliamento della nostra città tramite i droni. Abbiamo abilitato circa 54 piloti con diversi gradi di abilitazione e questo ci consentirà di monitorare la città dall'alto soprattutto per quelle situazioni che non sono immediatamente percepibili a livello stradale: dallo sversamento e abbandono dei rifiuti, ai roghi tossici fino all'abusivismo edilizio. Un controllo a 360 gradi, anche in altezza, che ci consentirà di stare più vicino ai cittadini e al territorio''. Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi alla presentazione della dei Droni in dotazione all Polizia Locale, al Chiostro del Comando del Corpo della Polizia di Roma Capitale in Via della Consolazione. L'utilizzo di questi dispositivi entrerà a sistema in autunno. Una quota di agenti, già in possesso del titolo abilitativo di pilota Apr, ha da poco terminato un corso formativo per l'implementazione delle tecniche per l'impiego dei droni, realizzato grazie alla collaborazione con il 41° Reggimento Imint 'Cordenons' dell'Esercito Italiano, che ha provveduto a strutturare un corso ad-hoc a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Capitale. (ANSA).