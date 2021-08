Green pass: 'tiene' il Colosseo, nel week end 14 mila ingressi

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - In calo, anche se non drammatico, i visitatori entrati al Colosseo durante l'ultimo fine settimana, il primo che ha visto l'obbligo del green pass per accedere ai musei e ai luoghi della cultura. Nei giorni 7 e 8 agosto i visitatori sono stati 14.178, mentre nel week end 31 luglio-1 agosto erano stati 16.164. (ANSA).