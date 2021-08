Roma: controlli straordinari Cc, 1 arresto e 1 denuncia

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Prima Porta, Labaro e Valle Muricana, finalizzato a prevenire e reprimere ogni forma di reato, specie quelli di natura predatoria nei pressi delle Stazioni ferroviarie e a garantire, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e il Nucleo Ispettorato del lavoro di Roma, il pieno rispetto della normativa in tema di sicurezza alimentare e di contrasto al lavoro irregolare, con l'impego di oltre dieci pattuglie. Il bilancio è di una persona arrestata per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e una denunciata a piede libero per il medesimo reato. Chiusa una pizzeria per la presenza di un lavoratore irregolare e per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie - che hanno comportato al gestore una sanzione amministrativa complessiva di quasi 10.000 euro - e la multa al titolare di un Bar Tabacchi che, oltre a non rispettare la normativa sulla sicurezza alimentare, aveva installato un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro senza la prevista autorizzazione dell'Ispettorato territoriale competente. Sono state effettuate complessivamente 5 perquisizioni, controllati 52 veicoli e 107 persone; accertato il rispetto delle prescrizioni a 11 soggetti destinatari di misure alternative alla detenzione carceraria. In particolare, durante un controllo in via della Giustiniana, i militari hanno fermato un 39enne italiano: al momento del controllo, l'atteggiamento nervoso ed agitato dell'uomo ha fatto subito insospettire i militari che lo hanno perquisito, trovando quasi 4 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi: per lui è scattato l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Analogamente, un 25enne è stato perquisito in via Mezzanino e nella sua disponibilità è stata trovata una dose di cocaina che ha comportato il suo deferimento in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente. Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. (ANSA).