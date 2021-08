Campidoglio, presentata offerta d'acquisto per ex rimessa Atac

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Oggi Roma Capitale ha presentato un'offerta per l'acquisto dell'ex rimessa Ragusa. L'atto dà seguito all'approvazione in Giunta capitolina della delibera che autorizza la presentazione di una proposta irrevocabile di acquisto al patrimonio di Roma Capitale dell'immobile di proprietà di ATAC S.p.A". Lo fa sapere, in una nota, il Campidoglio.

"Viene così confermato - prosegue la nota - l'interesse pubblico all'acquisizione degli immobili di proprietà dell'azienda di trasporto pubblico ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici definiti nel Pums. Nello specifico per l'ex rimessa Ragusa rientra nella strategia di elettrificazione del trasporto pubblico (Progetto Full Green) già inserita nel PNRR".

Nei giorni scorsi si erano diffuse voci, poi smentite, che davano l'ex deposito Atac di piazza Ragusa acquistato all'asta da Amazon. (ANSA).