In ogni Municipio romano un punto d'ascolto della Polizia Locale

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Uno sportello, un presidio del territorio, un momento di confronto e di dialogo tra i cittadini e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. È questo l'obiettivo che si è dato il Comune con la partenza dell'unità di ascolto della Polizia Locale. Il servizio, iniziato un paio di settimane, è stato presentato questa mattina dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi e dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Ugo Angeloni.

Le unità saranno in strada, con le macchine di pattuglia classiche, con il segnalatore con scritto 'punto di ascolto'.

"Al momento parliamo di una unità per Municipio - ha spiegato Raggi - che ogni giorno, a rotazione gira le strade del quartiere per ascoltare i cittadini, raccogliere le segnalazioni e cominciare a gestire le problematiche riscontrate. Si va sul territorio non in maniera randomica ma organizzata e da settembre gli appuntamenti verranno resi pubblici sul sito della Polizia Locale. Abbiamo cominciato a riallacciare i fili con la cittadinanza e le prime problematiche riscontrate riguardano microcriminalità, viabilità, con particolare riferimento alle soste selvagge e la malamovida in gran parte in I, II e V Municipio", ha spiegato la sindaca.

La Polizia locale della Capitale, ha detto Angeloni "sta cambiando: le nostre divise stanno cambiando anche visivamente, virando da alcuni colori a altri rendendoci più presenti sul territorio. Parliamo di 3-4 persone che per turno e a seconda delle esigenze dei Municipi, sono in strada dedicandosi all'ascolto dei cittadini e di altrettanti agenti che raccolgono le segnalazioni e ne seguono gli esiti", ha aggiunto il comandante. (ANSA).