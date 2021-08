D'Amato, sforzo enorme per recupero funzionalità sistema

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Il calendario delle prossime attivazioni su nuove piattaforme informatiche, dopo l'attacco hacker subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, prevede "entro 3 giorni prenotazione vaccini e Anagrafe Vaccinale Regionale; a seguire ASUR-Anagrafe Sanitaria Unica Regionale, cuore dell'Anagrafe Sanitaria condivisa con le anagrafi locali e aziendali; poi FSE-Fascicolo Sanitario Elettronico; e infine entro metà mese il nuovo sistema CUP per la gestione delle prenotazioni di esami e visite". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità che parla di "uno sforzo gigantesco per recuperare la piena funzionalità del sistema che è stato attaccato".

"Attualmente - aggiunge - visite ed esami possono essere prenotati direttamente ai centri di prenotazione delle Asl e delle Aziende Ospedaliere. L'attacco informatico non ha avuto alcuna ripercussione su tutta la rete ospedaliera e dell'emergenza-urgenza, nessun dato sanitario è stato sottratto". L'assessore poi sottolinea: "Ringrazio il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, per la solidarietà che ha voluto manifestare al Servizio Sanitario Regionale vittima del vile attacco". (ANSA).