A Bisegna weekend con il 'Festival di pittura naturalistica'

(ANSA) - BISEGNA, 04 AGO - 'Festival di pittura naturalistica' a Bisegna (L'Aquila), nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm): dal 6 all'8 agosto artisti e appassionati di disegno naturalistico potranno esplorare gli splendidi boschi della zona e il paese, a 1210 metri di quota, alla ricerca di scorci da immortalare. Oltre ai premi alle tre migliori opere realizzate, l'iniziativa prevede corsi di disegno venerdì 6 e sabato 7 in località San Giovanni e nelle piazzette del paese. Venerdì 6 sarà anche possibile partecipare a un'escursione a piedi da Bisegna a località San Giovanni curata dall'associazione Montagna Grande; sabato 7, nel Centro Servizi Pnalm di Bisegna, si potranno seguire lezioni di scienze naturali su fauna e flora della zona.

Il festival, che quest'anno prende il nome di "In bosc'Arte" e gode del patrocinio di Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Carispaq e Comune di Bisegna, è organizzato dalle associazioni Montagna Grande e PercOrsi Perduti e dal gruppo "In Faggeta" che nel 2019 ha promosso il 'Primo festival di pittura naturalistica' nella faggeta vetusta di Villavallelonga (L'Aquila), patrimonio Unesco.

Ci si può iscrivere direttamente a Bisegna sia venerdì sia sabato, gli artisti sono comunque invitati a comunicare in anticipo, se possibile, la loro adesione via mail scrivendo a assmontagnagrande@gmail.com e scholafaggeta@gmail.com. Per informazioni si può chiamare il tel. 3770862236.

Le opere saranno abbozzate sul luogo prescelto per essere completate in serata nel centro di Bisegna. Sabato 7 i pittori professionisti lavoreranno a una tela collettiva in piazza dove in serata si esibirà il coro di Pescasseroli. Domenica mattina la compagnia teatrale Mascaró curerà l'Atelier di pittura creativa per bambini "Foglie d'Arte"; in serata premiazione delle tre migliori opere realizzate tra venerdì e sabato: primo premio 800 euro, secondo 500 euro, terzo 300 euro.

Nell'edizione 2019 del festival una mostra collettiva fu allestita a Villavallelonga con le opere dei sei artisti ospiti, Federico Gemma, Marco Preziosi, Elisabetta Mitrovic, Valeria Cademartori, Nick Derry e Josè Arcas. (ANSA).