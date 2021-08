Covid: Nel Lazio 716 casi, 297 ricoverati

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Nel Lazio si registrano 716 nuovi casi positivi (-26), i ricoverati sono 297 (+10), le terapie intensive sono 46 (+1). I casi a roma città sono a quota 402.

Superato oggi traguardo 70% della popolazione over 18 con ciclo vaccinale completato. La popolazione over 12 vaccinata in doppia dose è al 66%. E' bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Il Lazio rimane zona bianca. (ANSA).