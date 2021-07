Green pass:controlli anche a caselli per fiaccolata Roma

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Controlli anche ai caselli autostradali in vista del sit-in con fiaccolata organizzata stasera a piazza del Popolo per protestare contro il Green pass e per cui è atteso l'arrivo di manifestanti da altre città. La manifestazione è regolarmente preavvisata. Si tratta del terzo sit-in in pochi giorni nella Capitale per protestare contro il certificato verde. (ANSA).