Ucciso con una coltellata a Roma, arrestato connazionale

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - E' stato arrestato il presunto responsabile dell'accoltellamento di un giovane cittadino albanese, soccorso nei giorni scorsi a piazza del Gazometro a Roma e morto qualche ora dopo in ospedale. Si tratta di un giovane connazionale di 19 anni, incensurato e con regolare permesso di soggiorno. A quanto ricostruito dalla polizia, ci sarebbe stata una lite per motivi legati ad affari illeciti tra i due albanesi, poi sfociata in una rissa a 4 tra connazionali, durante la quale la vittima è stata colpita con una coltellata alla schiena da un ragazzo arrivato per ultimo.

Il giovane, probabilmente sentendosi accerchiato, si è costituito nel pomeriggio di ieri ai carabinieri di Genova che, insieme alle Squadre Mobile di Genova e Roma e d'intesa con la locale autorità giudiziaria, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio. (ANSA).