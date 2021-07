Tokyo: azzurro Camboni è in testa nel Windsurf

(ANSA) - ENOSHIMA, 26 LUG - Giornata in tinta azzurra a Enoshima, dove si stanno svolgendo le regate delle gare di vela di Tokyo 2020. Nel Windsurf, dopo 6 prove e quindi a metà Olimpiade, è al comando l'azzurro Mattia Camboni, 25enne di Civitavecchia e vicecampione del mondo, dopo che è stato accolto un reclamo del team azzurro che ha sancito una squalifica del leader olandese Kiran Badloe. Questi è un tipo particolare che sogna di "essere un Avatar" e desidera diventare "maestro del vento".

Quanto a Camboni, "a me piace di più quando il mare ti fa faticare di più, io lo guardo in continuazione e poi oggi le condizioni di gara erano particolarmente mutevoli. Finora sono soddisfatto, ma l'importante è essere in acqua anche se qui c'è il top del mondo e nulla è facile". Sempre nel Windsurf, ma in campo femminile, Marta Maggetti è terza. (ANSA).