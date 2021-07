Fa volare drone sul Colosseo, denunciato turista

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Nella giornata di ieri, agenti dell'Unità Spe ( Sicurezza pubblica emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, durante uno dei quotidiani servizi a contrasto dell'abusivismo commerciale, hanno fermato un uomo di 27 anni, della Repubblica di Mauritius, intento a far volare un drone all'interno dell'Anfiteatro Flavio.

Il turista, al termine delle procedure di identificazione, è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale. Il drone , invece, è stato posto sotto sequestro dagli agenti. (ANSA).