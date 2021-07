Roma: cinquina al Debrecen, in gol anche Zaniolo

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Roma vince al Benito Stirpe di Frosinone contro il Debrecen per 5-2 dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Barany. Poi, in gol per i giallorossi Borja Mayoral, Pellegrini, Zaniolo e la doppietta di Dzeko, alle sue prime due reti in questa pre-season. Esordio dal 1' per Rui Patricio. (ANSA).