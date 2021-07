Sos rifiuti Roma,discarica Albano rischia di non riaprire lunedì

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - A rischio l'apertura della discarica di Albano dove dovrebbero essere smaltiti parte dei rifiuti di Roma. Ecoambiente, società titolare dell'impianto, in una lettera inviata a Città Metropolitana di Roma Capitale, sindaca Virginia Raggi, al Ministero della Transazione Ecologica, al prefetto di Roma e alla Regione Lazio, informa che non sono mai arrivate le fidejussioni necessarie per la riapertura del sito.

E che per questo "non sarà garantito il servizio di conferimento previsto per lunedì 26". Raggi aveva firmato il 15 luglio l'ordinanza per la riapertura della discarica di Albano.

Dalla Città Metropolitana di Roma fanno sapere che non "c'è nessun problema in merito alla riapertura di Albano". Infatti "la discarica aprirà non appena saranno risolte le questioni tecniche legate alla fidejussione". Inoltre sottolineano che l'ordinanza, firmata dalla sindaca Virginia Raggi, "è pienamente valida ed efficace".