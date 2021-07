Zingaretti,già a lavoro per Giubileo2025,iniziare a correre

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "L'evento giubilare sarà una grandissima occasione non solo per i credenti, per il messaggio che arriverà, ma anche perché sarà il primo evento planetario dopo il Covid" dove "tutti dobbiamo fare la nostra parte". Lo ha detto Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, a margine della conferenza di inaugurazione del restauro della Biblioteca Lancisiana, presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, commentando la riunione per il Giubileo del 2025, avuta a Palazzo Chigi, anche con la sindaca Virginia Raggi. "La Regione Lazio è già al lavoro e, in collaborazione con il Governo, ci stiamo organizzando per quanto riguarda la sanità, la viabilità e la mobilità in un progetto che ovviamente dovrà essere comune- ha proseguito Zingaretti -. L'inizio del lavoro con il presidente Draghi è un buon punto di partenza per cominciare a correre, perché siamo più vicini di quanto si possa pensare". (ANSA).