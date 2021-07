Bcc:Federlus, +42,5% utili associate 2020, conferma Liberati

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Via libera dell0'Assemblea dei soci di Federlus - Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria Sardegna, al bilancio 2020 che ha visto le 15 BCC associate, chiudere con un utile aggregato di 55,5 milioni, in crescita del 42,5%.

L'Assemblea, spiega un comunicato, ha anche proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi Sociali per il triennio 2021-2023. Confermato Francesco Liberati nella carica di Presidente del CdA stesso, Amelio Lulli come Vicepresidente Vicario e Maurizio Capogrossi come Vicepresidente. Liberati ha affermato come le "Bcc siano chiamate a rinnovare il loro sguardo sulla realtà, proseguendo il percorso di cambiamento che le sta interessando a fondo, dopo l'avvio operativo dei gruppi bancari, fermo restando che la mutualità deve rimanere la pietra angolare sulla quale imperniare l'approccio creditizio". (ANSA).