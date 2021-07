Opera Roma, Chung al Circo Massimo con Requiem di Verdi

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Torna la musica di Giuseppe Verdi al Circo Massimo sabato 24 luglio per il debutto sul podio dell'orchestra dell'Opera di Roma del maestro sudcoreano Myung-Whun Chung con la Messa da Requiem. L'evento unico, previsto nel maggio 2020, era stato cancellato a causa della pandemia. Chung era stato ospite al Costanzi solo in un'altra occasione, nel 1995, quando ha diretto in un concerto sinfonico la Philharmonia Orchestra.

Sotto la sua bacchetta canteranno il soprano Krassimira Stoyanova, il mezzosoprano Daniela Barcellona e il basso Michele Pertusi, entrambi apprezzati nella recente Luisa Miller diretta in forma di concerto da Michele Mariotti, e il tenore Saimir Pirgu, impegnato in questi giorni proprio al Circo Massimo come Pinkerton in Madama Butterfly. Alla direzione del Coro il maestro Roberto Gabbiani.

Considerata il capolavoro sinfonico-corale di Verdi, la Messa da Requiem nacque sull'onda dell'emozione per la morte di Alessandro Manzoni, poeta molto amato dal compositore. Fu diretta dallo stesso Verdi per la prima volta nel 1874 per commemorare lo scrittore a un anno dalla scomparsa. (ANSA).