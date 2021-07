Roma ok in amichevole, 1-0 alla Triestina

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La Roma fa tre su tre. Dopo Montecatini e Ternana, i giallorossi vincono anche con la Triestina nella prima amichevole della stagione aperta al pubblico. Finisce 1-0 per la squadra di Josè Mourinho che nel primo tempo sperimenta quello che sarà con ogni probabilità l'attacco titolare con il tridente composto da Zaniolo, Pellegrini (confermato capitano) e Mkhitaryan dietro a Dzeko.

Assente Mancini per una gastroenterite, ma comunque in panchina e spesso a colloquio con Mourinho. Non sono partiti, invece, Rui Patricio, Veretout e Darboe. Il primo tempo, comunque, finisce sullo 0-0 e nella ripresa lo Special One fa sette cambi confermando solo Fuzato, Kumbulla, Ibanez e Bove.

Entrano, invece, Smalling, Karsdorp, Diawara, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez e Zalewski che segna il gol dell'1-0 al 4' st. All'38' Bove viene sostituito tra gli applausi di Mourinho per Ciervo, mentre Fuzato, Ibanez e Kumbulla sono gli unici dell'11 iniziale a completare la partita. (ANSA).