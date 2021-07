Teatro: Francesca Corona direttrice Festival d'Automne

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'italiana Francesca Corona sarà dal 2022 la nuova direttrice artistica del Festival d'Automne, responsabile della programmazione di teatro e di danza, prima personalità non francese nella storia della manifestazione parigina. La nomina è stata annunciata dal Direttore Generale Emmanuel Demarcy-Mota insieme alla Presidente Sylvie Hubac e Jean-Jacques Aillagon, Presidente dell'Associazione degli Amici del Festival. Corona, 42 anni, subentra a Marie Collin direttrice artistica del festival per ben quattro decenni.

Co-direttrice artistica del festival Short Theatre fino al 2020 - per il quale è stata insignita del Premio Ubu nel 2018 come miglior curatrice italiana - Corona ha diretto Dansem, il festival di danza di Marsiglia, ha collaborato negli anni con il Théâtre de la Ville e La Colline - Théâtre National di Parigi, il festival Actoral di Marsiglia e il Théâtre Garonne di Toulouse. Da anni lavora al fianco di artisti come Deflorian/Tagliarini, Lucia Calamaro e MK mentre dal 2019 a oggi, nelle vesti di consulente artistica, ha rivoluzionato la programmazione del Teatro India, a Roma, ruolo che manterrà portando a compimento il progetto immaginato insieme a Giorgio Barberio Corsetti per la stagione 21/22.

La direzione artistica di Francesca Corona inaugura il secondo cinquantennio del Festival d'Automne puntando sulla creazione europea e internazionale, prestando attenzione alle realtà territoriali e sociali e puntando sulla diversità artistica, nel solco della mission storica del festival basata sui concetti di apertura, condivisione e scoperta. (ANSA).