Covid: Zingaretti, chi ha responsabilità si vada a vaccinare

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Basta chiacchiere! Chi ha responsabilità si vada a vaccinare e inviti tutti a farlo. La cultura no vax nel corso di una pandemia è ancora più pericolosa. È fatta di rifiuti espliciti ma anche di furbizie, omissioni, messaggi sbagliati e silenzi". Lo scrive, su Facebook, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. "In questi momenti si vede davvero chi è in grado di guidare un grande e straordinario Paese come il nostro verso la libertà dal Covid", conclude Zingaretti. (ANSA).