Mostre: FUORI chiude con 30 mila presenze

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Quasi 30 mila presenze in 104 giorni di apertura, con una media di oltre 270 visitatori al giorno.

Passata attraverso tutti gli ostacoli della pandemia, ha chiuso i battenti ieri a Roma a Palazzo delle Esposizioni "FUORI", la mostra di arte italiana contemporanea della Quadriennale curata da Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. Inaugurata il 29 ottobre 2020, la rassegna è stata sospesa due volte (dal 5 novembre al 3 febbraio e dal 13 marzo al 26 aprile) e ha conosciuto tre proroghe che hanno consentito non solo di recuperare tutti i giorni di chiusura, ma di estendere ulteriormente la durata di un mese rispetto al calendario originale, per permettere l'affluenza di quanti più visitatori possibili. Questo, fanno notare gli organizzatori, "grazie a un importante impegno corale da parte delle istituzioni coinvolte e al continuo sostegno del main sponsor Eni e dei main partner Gucci e Intesa Sanpaolo". Dal 29 ottobre 2020 non si è mai spenta l'installazione Corpo di Fabbrica di Norma Jeane, simbolo di tenace resistenza: al calare del buio e fino all'alba, le arcate di Palazzo delle Esposizioni hanno sempre pulsato di luce seguendo in tempo reale la frequenza e l'intensità del respiro dell'artista attraverso un dispositivo a distanza. E non solo: anche durante i periodi di sospensione, FUORI è rimasta "aperta" sul sito www.quadriennale2020.com e sui canali social di Quadriennale e Palazzo delle Esposizioni e il seguito della pagina Fb è stato costante con un +30% di interazioni durante il periodo di apertura della mostra.

Il profilo Instagram ha registrato una crescita esponenziale di follower, segnando +300% nell'ultimo anno. Un progetto che ha coinvolto in totale 43 artiste e artisti, in maggior parte donne, di cui 29 alla loro prima partecipazione alla Quadriennale, 14 under 35, 15 stabilmente all'estero. Oltre 300 le opere, con 18 nuove produzioni, su 4.000 mq di Palazzo delle Esposizioni, suddiviso in 35 sale dall'allestimento di Alessandro Bava. (ANSA).