Cadono frammenti da Torretta Valadier, chiuso Ponte Milvio

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Chiuso Ponte Milvio a Roma, a causa della caduta di alcuni frammenti dalla Torretta Valadier. Lo riferisce la polizia locale. Gli agenti del XV Gruppo Cassia sono impegnati nella chiusura pedonale di ponte Milvio, disposta dai pompieri in ambo le direzioni, a causa della caduta dei frammenti.

"Le strutture competenti sono al lavoro per ripristinare la fruibilità della Torretta Valadier a Ponte Milvio, in seguito alla caduta dell'intonaco di una parte del monumento". E' quanto fa sapere il Campidoglio. "Nel corso degli ultimi mesi sono stati eseguiti importanti interventi di riqualificazione che ne hanno permesso la riapertura ed è stata realizzata una nuova illuminazione".