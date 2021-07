In 70 a Ventotene alla Natalonga per l'Europa

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Circa 70 i nuotatori scesi in acqua anche quest'anno a Ventotene per partecipare alla Natalonga per l'Europa, organizzata da EuropaNow! insieme a Acmos e la Fondazione Benvenuti in Italia. A questa terza edizione, dedicata all'80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene, hanno preso parte tra gli altri, gli olimpionici Alessandra Sensini, Alessandro Terrin e il francese Emmanuel Front. In acqua anche la pronipote di Altiero Spinelli, Aria: "E' sempre bello nuotare per questi i valori, i valori dell'Europa, speriamo che dopo la pandemia siano valori rinforzati". Dall'isola di Santo Stefano alla spiaggia di Ventotene, hanno tutti percorso 1.700 metri a nuoto all'origine del sogno europeo, per riaffermare i valori fondanti dell'Unione e rivendicare una nuova Europa basata sull'uguaglianza dei diritti.

La Natalonga per l'Europa è una gara non competitiva in acque libere realizzata in collaborazione con il Comune di Ventotene, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e con il patrocinio della Regione Lazio. "In occasione della Conferenza sul Futuro dell'Europa (CoFoE) che si e' aperta a maggio, dobbiamo ispirarci alla lungimiranza degli autori del Manifesto", ha dichiarato Eric Jozsef, co-fondatore di EuropaNow!, sottolineando che "i mesi bui della pandemia ci hanno ricordato quanto l'Europa sia una costruzione essenziale.

Rimane pero' da portare a termine il sogno dei padri fondatori, superare le resistenze degli Stati nazionali, per realizzare una Unione ancora piu' forte e vicina ai cittadini". Nell'ambito della manifestazione, sull'isola pontina è stato presentato il progetto EuReCa - European Republican Cafe's, una rete di caffe' che saranno altrettanti luoghi di confronto sul futuro dell'Unione, con l'obiettivo di aprire la strada a una Repubblica d'Europa. Oltre alle tre associazioni promotrici della Natalonga, il progetto EuReCa e' sostenuto anche da European Democracy Lab di Berlino, da New Europeans, fondata dall'ex parlamentare britannico Roger Casale e dal sito d'informazione Voxeurop, basato a Parigi. (ANSA).