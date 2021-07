Ucciso in Messico: Procura Roma avvia indagine per omicidio

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio in relazione alla morte del volontario italiano Michele Colosio, ucciso in strada in Messico l'11 luglio scorso. Il procedimento, coordinato dal procuratore Michele Prestipino, è al momento contro ignoti. L' uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra l'Italia e il Messico per seguire progetti di cooperazione. È stato ucciso a San Cristo' bal de Las Casas, in Chiapas. (ANSA).