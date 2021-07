Ibl-Bancomat: accordo per servizi pagamento digitale

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Ibl Banca e BANCOMAT S.p.A., ampliano la loro collaborazione, siglando un accordo per offrire ai titolari del conto ControCorrente, il servizio di pagamento digitale BANCOMAT Pay che, associando il numero di cellulare all'Iban, consente di pagare direttamente dal proprio smartphone - nei punti vendita e sui canali e-commerce - e di ricevere e inviare denaro tra privati.. Lo si legge un una nota che ricorda come BANCOMAT Pay, in linea con la tendenza in crescita all'utilizzo dei pagamenti digitali da parte degli italiani, ha registrato nell'ultimo anno un incremento a doppia cifra delle operazioni effettuate, specialmente per micropagamenti (il ticket medio è di 40 euro), in store (72%) e su e-commerce (28%).

"L'apertura a modalità di pagamento alternative a quelle tradizionali è un fenomeno che riguarda ormai un pubblico allargato. L'accordo con BANCOMAT ci permette di lavorare fianco a fianco con l'operatore leader nel mercato dei pagamenti e di mettere a disposizione delle famiglie italiane servizi di ultima generazione" ha spiegato Simone Lancioni, Responsabile Marketing di IBL Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca. (ANSA).