Florenzi saluta il Psg, un privilegio giocare qui

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il giorno dopo l'ufficialità dello sbarco di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain, arrivano invece via social i saluti di un altro azzurro. Alessandro Florenzi, al club francese. "È arrivato il momento dei saluti, scrive il difensore -. Essere parte di questa famiglia è stato un grande privilegio. Giocare qui è uno stimolo, una grande occasione: staff, allenatori, dirigenti e compagni. Vi auguro il meglio".

Il giocatore 30enne è di proprietà della Roma e ora saranno il club e il nuovo allenatore, Josè Mourinho, a valutare una soluzione per la prossima stagione. Florenzi, reduce dal trionfo all'Europeo con la nazionale, dopo un breve periodo di riposo dovrebbe intanto raggiungere il ritiro giallorosso in attesa di una decisione. (ANSA).