Tiago Pinto, Dzeko felice e rapporto speciale Mourinho

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "Dzeko è felice, motivato e sta molto bene fisicamente. Anche Mourinho carica tutti i giocatori e ha un rapporto speciale con Dzeko. Ci aspettiamo che possa essere molto importante per questa stagione": lo dice il general manager della Roma Tiago Pinto a margine della presentazione del calendario di Serie A su Dazn. "Un allenatore come Mourinho si convince per il progetto - racconta - le idee e il cuore.

L'empatia con il progetto e i presidenti è stata decisiva. Ha vinto in tutti i club e siamo riusciti a convincerlo per un progetto diverso, di tre anni, per far crescere la Roma. Ha trovato nella Roma una sfida giusta in questa sua fase della carriera. Mourinho è stato bravo a spiegare che noi dobbiamo parlare non di titoli ma di lavoro. Questo non significa che non giochiamo per vincere. Siamo qui per conquistare qualcosa per la Roma. È una strada che va portata avanti con lavoro". (ANSA).