Rui Patricio "Roma occasione per vincere titoli"

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "È una sensazione molto buona, sono molto felice di essere qui. È un'opportunità che ho per crescere, per imparare, per migliorare e per arrivare in un club e lottare per vincere dei titoli". Dopo lo sbarco a Roma e la firma sul contratto, per Rui Patricio è il giorno della prima intervista da portiere della Roma. Rui Patricio aspetta con ansia di poter lavorare con Mourinho. "Sono molto entusiasta a riguardo - ha continuato -. E sicuramente è stato un altro aspetto che mi ha affascinato, rappresenta indubbiamente un grande valore aggiunto per poter crescere, per poter lavorare e migliorare e sicuramente è qualcosa di molto affascinante".

Infine sull'affetto ricevuto dai tifosi della Roma al suo arrivo: "Non leggo molto i social media, ma quando sono arrivato in Italia ho percepito il loro entusiasmo ed è stato bello".

