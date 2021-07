Rifiuti: apertura discarica Albano,attesa domani ordinanza Raggi

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, potrebbe firmare già domani l'ordinanza per la riattivazione della discarica di Albano. A quanto si apprende, gli uffici dell'ex Provincia stanno limando gli ultimi dettagli del provvedimento: l'impianto dovrebbe accogliere un totale di circa 1.000 tonnellate al giorno di scarti già lavorati dagli impianti di trattamento, per un totale di 180 giorni. "I cittadini sono esasperati e l'inerzia della Regione Lazio è intollerabile", ha detto la sindaca ai suoi collaboratori commentando le proteste di oggi sulla Tuscolana.

"Tutti i Comuni di un'intera regione non sanno dove portare i rifiuti che raccolgono. Ora basta. Vanno riaperti subito impianti e discariche. Lo faremo noi, a cominciare da Albano".

(ANSA).