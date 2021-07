Botticelle: da Tar ok a vetturini, "cavalli tornano a soffrire"

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Botticelle, continua la querelle! Il Tar sospende l'ordinanza n. 117 del 5 luglio 2021 che la Sindaca Virginia Raggi aveva emanato la scorsa settimana, in base alla quale si disponeva il divieto di circolazione, a decorrere dalla data di pubblicazione fino al 30 settembre 2021, per le "vetture pubbliche a trazione animale" e di ogni attività di trazione o trasporto con equidi qualora la temperatura risulti pari o superiore ai 25 gradi centigradi, sulla base dei dati pubblicati dal Centro Nazionale Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare Italiana.

Ovviamente i vetturini hanno presentato ricorso al Tar che ha accolto le loro richieste". E' quanto fanno sapere gli Animalisti italiani.

"Anche questa estate i poveri cavalli saranno al lavoro sotto il sole torrido. Le botticelle potranno continuare a circolare nonostante il caldo estivo. Il Tar ha sospeso, dunque, l'ordinanza anti caldo firmata dalla sindaca di Roma che ne prevedeva lo stop con limite orario alle 18 e temperature inferiori a 25 centigradi. Siamo stanchi del solito teatrino.

Noi rispondiamo con un presidio che si terrà sabato 17 luglio a Firenze per chiedere l'abolizione definitiva delle carrozze trainate da cavalli in tutta Italia", concludono. (ANSA).