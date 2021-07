Sanità: riapre il pronto soccorso del Campus Bio-Medico

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico riapre i battenti, dopo la temporanea sospensione dovuta alla richiesta della Regione Lazio di attivare un reparto Covid-19 legata alla seconda ondata della pandemia. Alla cerimonia di riapertura hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato e il Direttore generale Asl Roma2 Giorgio Casati.

"In questi mesi siamo stati i protagonisti assoluti della campagna contro il covid, ora per la vaccinazione e parallelamente si allarga e si rafforza l'offerta sanitaria ai cittadini - ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - . L'apertura nella Capitale di un nuovo Pronto soccorso è un altro segnale che rende chiaro quanto è importante essere in grado di rispettare i valori costituzionali che riguardano la salute. La salute è un diritto che va garantito attraverso un ampliamento dell'offerta dei servizi".

Un Dea di I livello "dotato delle migliori tecnologie, si rivolge a un bacino potenziale di circa 300mila residenti per un afflusso stimato in 48mila accessi annui", sono questi i numeri che descrive il Pronto soccorso, sviluppato su 2.100 metri quadrati integrati nell'edificio del Policlinico, accreditato Joint Commission International, e realizzato seguendo i più aggiornati modelli organizzativi, tecnologici e di triage.

Inserito nel territorio della Asl Roma 2 che conta 1,3 milioni di abitanti, in via Àlvaro del Portillo 192, nel quartiere di Trigoria, il Pronto soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico accresce l'offerta di sanità pubblica nel quadrante sud ovest della Capitale e dei territori limitrofi.

